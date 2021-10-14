46 قتيلا في حريق بمبنى جنوب تايوان
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46 قتيلا في حريق بمبنى جنوب تايوان

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العرب اليوم - 46 قتيلا في حريق بمبنى جنوب تايوان

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تايبيه - العرب اليوم

 أدى حريق اندلع ليلا في مبنى بمدينة كاوسيونغ جنوب تايوان إلى مصرع 46 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح، حسبما صرح مسؤولون الخميس.

وقالت دائرة الإطفاء في كاوسيونغ في بيان للصحافيين إن "الحريق تسبب في 46 وفاة و41 إصابة".

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46 قتيلا في حريق بمبنى جنوب تايوان 46 قتيلا في حريق بمبنى جنوب تايوان



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