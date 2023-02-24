إصابة 7 بينهم طفلة بإطلاق نار في فيلادلفيا

أصيب سبعة أشخاص من بينهم خمسة مراهقين وطفلة تبلغ من العمر عامين في إطلاق نار بالقرب من مدرسة في ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة.ووفقا لوسائل الإعلام نقلا عن الشرطة الامريكية يتراوح عمر المراهقين المتضررين من 13 إلى 17 عاما. حالة أحدهم حرجة.

هذا وتم نقل جميع الجرحى إلى المستشفيات.