كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا نحو البحر الشرقي.

وأفادت الهيئة أن الجيش يجري تحليلا مفصلا للتحقق من تفاصيل الصاروخ.

وجاء إطلاق الصاروخ الشمالي بعد 4 أيام فقط من إطلاق حوالي 35 صاروخا في الفترة من 2 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر أثناء فترة التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة “فيجيلانت ستورم”.