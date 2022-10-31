أردوغان يصرح سنواصل مساعينا لتصدير الحبوب من أوكرانيا رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستواصل مساعيها لتصدير الحبوب من أوكرانيا رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب. وأضاف أردوغان: ""لقد تمكنا نسبيا من تقليل الأزمة الغذائية من خلال توفير 9.3 طن من القمح الأوكراني للعالم".