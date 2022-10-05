مصرع 34 شخصا في غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل الجزائر
آخر تحديث GMT11:22:40
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مصرع 34 شخصا في غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل الجزائر

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصرع 34 شخصا في غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل الجزائر

عاجل
الجزائرـ العرب اليوم

لقي 4 أشخاص من مدينة كوباني التابعة لشمال شرق سوريا ، مصرعهم إثر غرق القارب الذي كان يقلّهم من الجزائر إلى إسبانيا.
وبحسب مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، فإن 4 سوريين لقوا حتفهم في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل الجزائرية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصرع 34 شخصا في غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل الجزائر مصرع 34 شخصا في غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل الجزائر



أخبار ذات صلة

GMT 10:45 2022 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

أنصار زعيم التيار الصدري يقتحمون مقر قناة تلفزيونية في بغداد ويحطمون محتوياتها
العرب اليوم - أنصار زعيم التيار الصدري يقتحمون مقر قناة تلفزيونية في بغداد ويحطمون محتوياتها

GMT 08:52 2022 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر / تشرين الأول 2022
العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر / تشرين الأول 2022

GMT 05:08 2022 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين
العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين

GMT 04:41 2022 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مقتل ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام في انفجار بأفريقيا الوسطى
العرب اليوم - مقتل ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام في انفجار بأفريقيا الوسطى

GMT 19:41 2022 الثلاثاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع "الجماعات الانفصالية" في إقليم كردستان العراقي
العرب اليوم - الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع "الجماعات الانفصالية" في إقليم كردستان العراقي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أنابيلا هلال تخطف الأنظار بإطلالات عملية مثالية

القاهرة ـ العرب اليوم

جاءت إطلالات أنابيلا هلال بأسلوب مميز وصيحات وتصميمات متعددة نظرًا لرشاقتها الملفتة التي تمكنت من الحفاظ عليها، بالإضافة إلى نجاحها في حياتها العملية كإعلامية وعارضة أزياء، وأيضًا رغم كونها أم لأربعة أبناء، وهو ما برز في إطلالة أنابيلا هلال في أحدث ظهور على إنستجرام بفستان باللون الأسود من توقيع زارا Zara، بتصميم ناعم بسيط مع تنورة قصيرة وأكمام طويلة. جاء تصميم الفستان كذلك بأسلوب الياقة المغلقة، مع فتحة بسيطة عند خط الصدر، واختارت أنابيلا هلال صندل بخيوط رفيعة متداخلة من توقيع Giuseppe Zanotti، وحقيبة صغيرة بتصميم مبتكر باللون الفضي من فالنتينو وبإطلالة بيضاء حالمة من توقيع Zimmermann وغوتشي Gucci، أطلت أنابيلا هلال بفستان بتصميم واسع رقيق مع لمسات بسيطة منسقة بشكل بسيط، بالإضافة إلى أسلوب الحزام العريض من الوسط، وصندل بنفس اللون، ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:21 2022 الثلاثاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر

إطلالات جمالية وعصرية للشقراوات مستوحاه من جيجي حديد
العرب اليوم - إطلالات جمالية وعصرية للشقراوات مستوحاه من جيجي حديد

GMT 06:35 2022 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل الأماكن للاستمتاع بغروب الشمس في دبي لمُحبي الرومانسية والهدوء
العرب اليوم - أفضل الأماكن للاستمتاع بغروب الشمس في دبي لمُحبي الرومانسية والهدوء

GMT 06:44 2022 الإثنين ,03 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار ذكية لإعادة استخدام ورق الحائط المتبقي لديك
العرب اليوم - أفكار ذكية لإعادة استخدام ورق الحائط المتبقي لديك

GMT 14:47 2022 الإثنين ,03 تشرين الأول / أكتوبر

القائد العسكري المخلوع يتخلّى عن الحكم لقادة الإنقلاب في بوركينا فاسو
العرب اليوم - القائد العسكري المخلوع يتخلّى عن الحكم لقادة الإنقلاب في بوركينا فاسو

GMT 06:21 2022 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة الإعلامية ماجدة عاصم إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري
العرب اليوم - وفاة الإعلامية ماجدة عاصم إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:24 2022 الجمعة ,24 حزيران / يونيو

الصحة العالمية إصابات جدري القرود تتجاوز 3200 حالة أغلبهم رجال مثليين
العرب اليوم - الصحة العالمية إصابات جدري القرود تتجاوز 3200 حالة أغلبهم رجال مثليين

GMT 18:37 2022 السبت ,04 حزيران / يونيو

مدير منظمة الصحة العالمية يُحذر من سلالة جديدة من كورونا
العرب اليوم - مدير منظمة الصحة العالمية يُحذر من سلالة جديدة من كورونا

GMT 13:47 2022 الثلاثاء ,20 أيلول / سبتمبر

مكملات الحمل قد تحمي من خناق النوم لدى الأطفال
العرب اليوم - مكملات الحمل قد تحمي من خناق النوم لدى الأطفال

GMT 20:24 2022 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

مدير الصحة العالمية يعدل تصريحاته حول كورونا "نهاية الجائحة ممكنة لكنها بعيدة"
العرب اليوم - مدير الصحة العالمية يعدل تصريحاته حول كورونا "نهاية الجائحة ممكنة لكنها بعيدة"

GMT 14:40 2022 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن وباء كورونا أعادنا للوراء والخدمات الأساسية تعرضت لاضطرابات
العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تؤكد أن وباء كورونا أعادنا للوراء والخدمات الأساسية تعرضت لاضطرابات

GMT 02:14 2022 الأربعاء ,21 أيلول / سبتمبر

وكالة الأدوية الأوروبية تُعلن عن تراجع في إصابات كورونا لكن الجائحة لم تنته
العرب اليوم - وكالة الأدوية الأوروبية تُعلن عن تراجع في إصابات كورونا لكن الجائحة لم تنته

GMT 14:39 2022 الثلاثاء ,23 آب / أغسطس

"سبوتنيك V" أصبح أكثر فعالية ضد متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون"
العرب اليوم - "سبوتنيك V" أصبح أكثر فعالية ضد متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون"

GMT 12:06 2022 الخميس ,25 آب / أغسطس

دراسة توضح إأن البكتيريا الجيدة بالمثانة تُساعد في علاج عدوى المسالك البولية
العرب اليوم - دراسة توضح إأن البكتيريا الجيدة بالمثانة تُساعد في علاج عدوى المسالك البولية

GMT 09:18 2022 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

خبيرة أوبئة تؤكد أن إهمال علاج الملاريا ينتهي بالوفاة وأعراضها تشبه الإنفلونزا
العرب اليوم - خبيرة أوبئة تؤكد أن إهمال علاج الملاريا ينتهي بالوفاة وأعراضها تشبه الإنفلونزا

GMT 23:24 2020 الجمعة ,23 تشرين الأول / أكتوبر

كسور العمود الفقري تضاعف خطر الوفاة لدى مرضى "كوفيد-19"
العرب اليوم - كسور العمود الفقري تضاعف خطر الوفاة لدى مرضى "كوفيد-19"

GMT 01:26 2022 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

عالم روسي يتوقع ظهور متغير جديد للفيروس التاجي المستجد في الصين
العرب اليوم - عالم روسي يتوقع ظهور متغير جديد للفيروس التاجي المستجد في الصين

GMT 15:11 2022 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

الأسماك المدخنة قد تسبب التسمم الغذائي لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن
العرب اليوم - الأسماك المدخنة قد تسبب التسمم الغذائي لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

GMT 02:54 2022 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

مخاطر التهابات الأسنان منها الخرف وأمراض القلب
العرب اليوم - مخاطر التهابات الأسنان منها الخرف وأمراض القلب

GMT 00:42 2020 السبت ,11 تموز / يوليو

تناول الخضراوات والفاكهة يوميًا يحميك من"السكري"
العرب اليوم - تناول الخضراوات والفاكهة يوميًا يحميك من"السكري"

GMT 08:57 2022 الخميس ,08 أيلول / سبتمبر

تناول الزبادي علي وجبة الإفطار يُخفض مستوي ضغط الدم
العرب اليوم - تناول الزبادي علي وجبة الإفطار يُخفض مستوي ضغط الدم

GMT 21:40 2022 السبت ,30 تموز / يوليو

خبراء يؤكدون سرطان الرئة ليس مقتصراً على المدخنين
العرب اليوم - خبراء يؤكدون سرطان الرئة ليس مقتصراً على المدخنين

GMT 23:28 2015 السبت ,25 تموز / يوليو

اللاعب فيصل الخراع يفضل عرض نادي "الإتحاد" لأفضليته المادية
العرب اليوم - اللاعب فيصل الخراع يفضل عرض نادي "الإتحاد" لأفضليته المادية

GMT 13:55 2015 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

ظاهرة العقاقير المنوّمة في رياض الأطفال أبشع جرم بحق الإنسانية
العرب اليوم - ظاهرة العقاقير المنوّمة في رياض الأطفال أبشع جرم بحق الإنسانية

GMT 05:17 2015 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة في الصويرة تجذب السياح
العرب اليوم - المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة في الصويرة تجذب السياح

GMT 02:39 2016 الخميس ,15 أيلول / سبتمبر

مميزات هاتف آبل الجديد "آيفون 7" و"7 بلس" بعد الإعلان عن إطلاقه رسميًا
العرب اليوم - مميزات هاتف آبل الجديد "آيفون 7" و"7 بلس" بعد الإعلان عن إطلاقه رسميًا

GMT 01:57 2020 الإثنين ,06 تموز / يوليو

القبض على هدير الهادي بسبب فيديوهات على "تيك توك"
العرب اليوم - القبض على هدير الهادي بسبب فيديوهات على "تيك توك"

GMT 19:47 2019 الإثنين ,14 كانون الثاني / يناير

فنادق جزيرة سيشل الموصي بها لإقامة في شهر العسل
العرب اليوم - فنادق جزيرة سيشل الموصي بها لإقامة في شهر العسل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab