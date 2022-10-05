مصرع 34 شخصا في غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل الجزائر

لقي 4 أشخاص من مدينة كوباني التابعة لشمال شرق سوريا ، مصرعهم إثر غرق القارب الذي كان يقلّهم من الجزائر إلى إسبانيا.

وبحسب مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، فإن 4 سوريين لقوا حتفهم في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل الجزائرية.