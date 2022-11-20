صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

قالت وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إنه تم إطلاق صفارات الإنذار بخطر الغارات الجوية في جميع مقاطعات ومناطق أوكرانيا. ويشار إلى أن الجيش الروسي باشر بتوجيه ضرباته الصاروخية والجوية بشكل مكثف مستهدفا منشآت ومواقع البنية التحتية الأوكرانية، اعتبارا من 10 أكتوبر الماضي، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي وقفت خلفه الأجهزة المختصة الأوكرانية.