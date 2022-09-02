سلطات الأرجنتين تكشف هوية منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس
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سلطات الأرجنتين تكشف هوية منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس

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العرب اليوم - سلطات الأرجنتين تكشف هوية منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس

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القاهرة - العرب اليوم

كشفت الشرطة الأرجنتينية هوية الشخص الذي حاول اغتيال نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر.

 

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سلطات الأرجنتين تكشف هوية منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس سلطات الأرجنتين تكشف هوية منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس



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