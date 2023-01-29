آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 29012023
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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /29.01.2023/

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العرب اليوم - آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /29.01.2023/

العملية العسكرية الروسية
موسكو - العرب اليوم

 تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل. 

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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 29012023 آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 29012023



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