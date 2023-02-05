مقتل وإصابة 15 شخصا من سكان دونيتسك بالساعات الماضية نتيجة القصف الروسي

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو اليوم الأحد، أن أربعة من سكان منطقة دونيتسك لقوا حتفهم في الساعات الماضية نتيجة القصف الروسي المستمر على المدينة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بافلو كيريلينكو قوله، " خلال الساعات الماضية، قتلت القوات الروسية أربعة من سكان منطقة دونيتسك ، بينما أصيب 11 آخرين "، وأنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.