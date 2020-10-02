البيت الأبيض أعلن إلغاء جميع أنشطة ترامب التي كانت مقررة اليوم والإبقاء فقط على مكالمة هاتفية كانت مقرره مسبقا لدعم لكبار السن
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العرب اليوم -
العرب اليوم -
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البيت الأبيض أعلن إلغاء جميع أنشطة ترامب التي كانت مقررة اليوم والإبقاء فقط على مكالمة هاتفية كانت مقرره مسبقا لدعم لكبار السن

العرب اليوم -

العرب اليوم - البيت الأبيض أعلن إلغاء جميع أنشطة ترامب التي كانت مقررة اليوم والإبقاء فقط على مكالمة هاتفية كانت مقرره مسبقا لدعم لكبار السن

البيت الأبيض
واشنطن - العرب اليوم

البيت الأبيض أعلن إلغاء جميع أنشطة ترامب التي كانت مقررة اليوم والإبقاء فقط على مكالمة هاتفية كانت مقرره مسبقا لدعم لكبار السن

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البيت الأبيض أعلن إلغاء جميع أنشطة ترامب التي كانت مقررة اليوم والإبقاء فقط على مكالمة هاتفية كانت مقرره مسبقا لدعم لكبار السن البيت الأبيض أعلن إلغاء جميع أنشطة ترامب التي كانت مقررة اليوم والإبقاء فقط على مكالمة هاتفية كانت مقرره مسبقا لدعم لكبار السن



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