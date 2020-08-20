السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

أعرب السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، اليوم الخميس، عن رغبة موسكو في أن تتمتع ليبيا بسيادة كاملة وفي تصريح خاص لشبكة "العربية"، قال بوريسينكو إن ليبيا تمر بمرحلة قاتمة في تاريخها؛ داعيا إلى أهمية بدء العملية السلمية في ليبيا وأكد السفير الروسي في القاهرة أن روسيا ليس لديها أي قوات على الأرض الليبية؛ مضيفا: "ولا خطط لروسيا بوجود قاعدة عسكرية في ليبيا وحث السفير الروسي على ضرورة البدء بحوار سياسي لحل الأزمة في ليبيا؛ مشيرا إلى أن موسكو تعمل على إقناع الجميع بما فيهم تركيا للتوصل إلى حل واختتم بوريسينكو تصريحاته بالقول: "أتفهم القلق المصري بشأن الأمن القومي".