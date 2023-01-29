مقتل 7 أشخاص بإطلاق نار علي زوار وعمال حانة في المكسيك

لقي 7 أشخاص مصرعهم في هجوم مسلح نفذه مجهولون على حانة في بلدة خيريز بولاية زاكاتيكاس بوسط المكسيك.

وأشارت السلطات المحلية، في بيان، إلى أن الهجوم الذي استهدف الزوار والعاملين في الحانة، أسفر كذلك عن إصابة 6 أشخاص.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في البيان "تعلن سلطات بلدية خيريز عن حزنها الشديد، بسبب الأحداث المؤلمة التي وقعت في الساعات الأخيرة، ويعرب رئيس البلدية خوسيه أومبرتو سالازار كونتريراس، عن تضامنه مع العائلات التي فقدت أقاربها".

وذكر البيان، أن النيابة العامة في المنطقة باشرت في التحقيق في عملية القتل الجماعية هذه، بهدف تحديد أسبابها والقبض على المتورطين فيها. ولم يتم بعد، الإعلان عن أية تفاصيل حول الدوافع المحتملة للمشاركين في الهجوم.

ووفقا للبيانات الرسمية، تم تسجيل 30968 جريمة قتل متعمد في المكسيك في عام 2022، وهو أقل بنسبة 7.1 % عن العام السابق.