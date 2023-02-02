مستوطنون يقتحمون كنيسة حبس المسيح في القدس ويحطمون محتوياتها

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الخميس كنيسة حبس المسيح بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة مستوطنين اقتحموا كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة للقدس وحطموا محتوياتها، وحاولوا إشعال النار فيها بهدف إحراقها.