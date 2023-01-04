اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/نقلا عن مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة