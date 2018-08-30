مصرع قيادات حوثية بنيران الجيش اليمنى فى صعدة



قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمنى، بالتعاون مع مقاتلات التحالف العربي تعزيزات للميليشيات الحوثى كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهات الظاهر وحيدان.

ولقي عدد من قيادات جماعة الحوثي الموالية لإيران مصرعهم بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة مران جنوبي غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد مصدر ميداني بأن القيادي في المليشيا صلاح محمد جعدار، لقي مصرعه، ومعه المشرف في المليشيا صلاح محمد علي بداش، في مواجهات مع جنود اللواء الثالث عروبة في منطقة مران، وفقا لسكاى نيوز.

وأكد المصدر مصرع القيادي الحوثي أحمد يحيى النعماني، في مواجهات مماثلة دارت في المنطقة ذاتها.

وأكد المصدر أن القصف أسفر عن مصرع عشرات القتلى والجرحى من المليشيا، علاوة على تدمير عدد كبير من الاليات والمعدات القتالية التابعة لها.