ولي العهد السعودي يهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس بترو بوروشنكو رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.