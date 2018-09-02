قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين جنوب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من هاني عبدالله احمد، واحمد سميح طقاطقة، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.