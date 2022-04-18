أصدر شباب مدينة طبرق بيانا أعلنوا فيه إغلاق ميناء الحريقة النفطي، وإيقاف تصدير النفط من هذا الميناء، بدأ من اليوم، وحتى تحقيق مطالبهم وهي خروج حكومة عبد الحميد الدبيبة، وإحالتها للتحقيق. وأعاد شباب مدينة طبرق فعلهم ذلك، وفقا للبيان، بسبب تجويع حكومة الدبيبة للشعب الليبي وإهدارها للمال العام. مؤكدين ضرورة خروجها من المشهد، وتسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا باعتبارها الحكومة الشرعية والمنتخبة من مجلس النواب، حسب قولهم.