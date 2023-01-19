الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 15 فلسطينيًا من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين، بينهم صحفي وأسيران محرران، من مُحافظة "الخليل"، الواقعة جنوب الضفة.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال مواطنين أحدهما أسير محرر من محافظة "طوباس" شمال الضفة، وداهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة "تقوع" جنوب مُحافظة "بيت لحم"، واعتقلت شابًا. واعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال اقتحام محافظة "جنين" الواقعة أقصى شمال الضفة، والتي استشهد بها فلسطينيان صباح اليوم.