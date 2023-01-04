قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 7 قذائف خلال الليل

استهدفت قوات كييف، مدينة دونيتسك، بـ 7 قذائف ناتو، من عيار 155 ملم، خلال الليل. وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا