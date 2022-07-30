مقتل 8 أشخاص في جمهورية دونيتسك جراء قصف أوكراني في الـ24 ساعة الماضية
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مقتل 8 أشخاص في جمهورية دونيتسك جراء قصف أوكراني في الـ24 ساعة الماضية

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العرب اليوم - مقتل 8 أشخاص في جمهورية دونيتسك جراء قصف أوكراني في الـ24 ساعة الماضية

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كييف - العرب اليوم

 أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين خلال اليوم الماضي في جمهورية دونيتسك الشعبية بسبب قصف القوات الأوكرانية وجاء في بيان المقر، اليوم السبت: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 08.00 يوم 29 يوليو إلى الساعة 8:00 يوم 30 يوليو، نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 15 مدنيا".

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مقتل 8 أشخاص في جمهورية دونيتسك جراء قصف أوكراني في الـ24 ساعة الماضية مقتل 8 أشخاص في جمهورية دونيتسك جراء قصف أوكراني في الـ24 ساعة الماضية



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