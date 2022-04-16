حادث مروع يودي بحياة 11 معلماً في مدرسة واحدة في العراق

لقي 11 معلما في مدرسة واحدة مصرعهم وأصيب 2 آخرين نتيجة حادث مرور مروع على طريق بغداد الحلة وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور الضحايا، مشيرين إلى أن الحادث حصل أثناء عودتهم من زيارة كربلاء المقدسة، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق سيارة تعرف محليا بـ "الجكسارة".