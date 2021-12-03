إصابة شرطيين إسرائيليين اثنين في حادث دهس بـأم الفحم

أصيب شرطيان إسرائيليان، الجمعة، بحادثة دهس بمدينة أم الفحم في شمالي إسرائيل.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان"خلال نشاط لأفراد حرس الحدود في مدينة أم الفحم وصل إلى المكان مشتبه يقود مركبة وقام بدهس أفراد الشرطة مما أسفر عن إصابة شرطيين من حرس الحدود بجروح طفيفة وآخر متوسطة".

وأضافت: "رد أفراد الشرطة بإطلاق النار نحو المركبة وتمت إصابة شخصين وتوقيف المركبة وضبطوا داخلها مسدس غير قانوني".

وكانت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي قد أشارت في وقت سابق إلى أن سيارة اصطدمت بعنصرين من حرس الحدود في أم الفحم ووصفت حالتهما بخفيفة ومتوسطة.

وأضافت: رد الجنود باطلاق النار وأصابوا اثنين من المشتبه بهم".وتواجه القوات الإسرائيلية من وقت لآخر عمليات طعن أو دهس لعناصرها.