الطيران الإسرائيلي يواصل خرقه لسيادة الأجواء اللبنانية

واصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من القرى والمدن اللبنانية، التي تمثل خرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأفادت مصادر أمنية اليوم، أن طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "م.ك" نفذت طلعات على علو متوسط فوق قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا في الجنوب وصولا حتى المنحدرات الغربية لمرتفعات جبل الشيخ على الحدود اللبنانية السورية ثم غادت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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