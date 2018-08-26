الطيران الإسرائيلي يواصل خرقه لسيادة الأجواء اللبنانية

واصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من القرى والمدن اللبنانية، التي تمثل خرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت مصادر أمنية اليوم، أن طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "م.ك" نفذت طلعات على علو متوسط فوق قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا في الجنوب وصولا حتى المنحدرات الغربية لمرتفعات جبل الشيخ على الحدود اللبنانية السورية ثم غادت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.