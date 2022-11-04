اعتقال ثلاثة شبان وإصابة مستوطنين بالحجارة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة ثلاثة شبان بعد اقتحام منازلهم في مدينتي نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد قطناني بعد مداهمة منزله في مخيم عسكر الجديد بنابلس.

وأضافت أن قطناني أسير محرر، وتم تكسير وتخريب منزله بالكامل من قبل جنود الاحتلال.