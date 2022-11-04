وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان عن عمر ناهز 85 عاماً

توفي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والقائم بأعماله، إبراهيم منير، عن عمر ناهز 85 عاما، في العاصمة البريطانية لندن.

ونعت جماعة الإخوان منير، وقالت: "كان من أبرز رجالات الدعوة، وأحد أعلام الجماعة".