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أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات تنطلق اليوم

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العرب اليوم - أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات تنطلق اليوم

الإمارات وإسرائيل
تل أبيب - العرب اليوم

أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات تنطلق اليوم

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أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات تنطلق اليوم أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات تنطلق اليوم



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