ارتفاع ضحايا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين إلى 4 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت 4 شهداء، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم حالات خطيرة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، إن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، مضيفة: «تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها حتى الآن».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس، نوهت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.