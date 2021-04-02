مصرع 36 شخصًا على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان في تايوان

لقي 36 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم، إثر خروج قطار عن القضبان في نفق في شرق تايوان وذكرت إدارة الإطفاء في تايوان، أن القطار الذي يقل 350 شخصًا كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق وأوضحت الشرطة في آخر تحديث لعمليات الانقاذ أن 72 شخصًا لا يزالون عالقين داخل عربات القطار فيما نقل 61 شخصًا إلى المستشفيات، بينما لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة.