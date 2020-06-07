فلسطين تعلن لا إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظات الفلسطينية، فيما سُجلت 3 حالات تعافٍ في بيت أولا بمحافظة الخليل.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي إلى أن حصيلة الإصابات استقرت عند 643 إصابة، بينها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في باقي المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية، مفيدةً أن حصيلة حالات الشفاء ارتفعت إلى 558 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.