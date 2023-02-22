طوكيو تحذر بكين من اختراق مجالها الجوي بالمناطيد

رُصدت فوق اليابان في السنوات الأخيرة، تعهد الجانبان بمواصلة العمل معًا من أجل الإطلاق المزمع لخط ساخن بين سلطات الدفاع في الربيع لتجنب وقوع حوادث عسكرية غير متوقعة، وفقًا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء صباح اليوم الأربعاء.