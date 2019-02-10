انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة 140 دولة

انطلقت أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في مدينة دبي، وهو التجمع الحكومى الأكبر عالميا، بمشاركة وزراء ومسئولين مصريين، وحضور أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات.وقال وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي رئيس القمة العالمية للحكومات - في افتتاح أعمال القمة - إن الحكومات بشكلها القديم لن تستطيع أن تؤثر في المستقبل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أصبح يصرف أضعاف ما تصرفه الحكومات ويعرف معلومات كثيرة عن الأفراد تجهلها الحكومات، والمستقبل لمن يملك المعلومة.

وتناقش القمة العالمية للحكومات - التي تعقد تحت رعاية نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى 3 أيام - آليات واستراتيجيات جديدة للعمل الحكومي وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها المجتمعات الإنسانية، كما تستعرض أفضل التجارب الحكومية في العالم؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبشرية.وتشهد القمة مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة.