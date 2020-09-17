المخابرات العامة المصرية تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

في إطار جهود المخابرات العامة المصرية لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا وبالتنسيق مع السلطات الامنية الليبية، تمكنت الاجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم واعادتهم للبلاد.