أنقرة تعلن تحييد أكثر من 320 مسلحاً في عمليتها في سوريا والعراق وتنفي قصف نقطة مراقبة أميركية

نفى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن تكون قوات بلاده قصفت نقطة مراقبة أمريكية بشمال سوريا، وأكد تحييد 326 مسلحا في عملية "المخلب-السيف" في شمال سوريا والعراق.