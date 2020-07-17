احتراق حافلة تقل نحو 40 أوكرانيّا بمقاطعة ليبيتسك
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احتراق حافلة تقل نحو 40 أوكرانيّا بمقاطعة ليبيتسك

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العرب اليوم - احتراق حافلة تقل نحو 40 أوكرانيّا بمقاطعة ليبيتسك

احتراق حافلة تقل نحو 40 أوكرانيّا
كييف ـ العرب اليوم

قال المكتب الصحفي بمديرية حالات الطوارئ بمقاطعة ليبيتسك، إن النيران اندلعت في حافلة لنقل الركاب بعد وقوع حادث مرور في المنطقة.وذكر المكتب، أن الحريق اندلع بعد اصطدام الباص بسيارة نقل صغيرة من طراز "غازيل".ووقع الحادث عند الكلم 375 على الطريق السريع M-4 "دون"، فى منطقة يليتسكي بالقرب من قرية خملنيتس.وبعد التصادم اشتعلت النيران في الحافلة. وتم استدعاء فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث. وقام رجال الإطفاء بإخماد الحريق بسرعة، وقدموا المساعدة للمصابين.وذكر المكتب الصحفي، أن النيران التهمت الباص، الذي كان يقل 39 مواطنا من أوكرانيا، بما في ذلك طفل. وأصيب خلال الحادث خمسة أشخاص تم نقل 3 منهم إلى المستشفى.وأشار المكتب الصحفي إلى أن الباص كان متوجها من دونيتسك إلى بطرسبورغ.

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احتراق حافلة تقل نحو 40 أوكرانيّا بمقاطعة ليبيتسك احتراق حافلة تقل نحو 40 أوكرانيّا بمقاطعة ليبيتسك



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