باكستان تسجل وفيات كورونا تتجاوز الـ2000 والإصابات تلامس الـ100 ألف

تخطت باكستان اليوم الأحد عتبة الألفي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما يقترب إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي تم رصدها في البلاد من نقطة المائة ألف حالة مؤكدة.

وأكدت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الأحد، تسجيل 67 وفاة و4960 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 98943 إصابة مؤكدة بينها 2002 وفاة.

وتماثل 33465 شخصا للشفاء من كورونا في باكستان حتى الآن، وأجري في البلاد أكثر من 683 ألف فحص لتشخيص حالات الفيروس.

ويعود أكبر عدد من الإصابات إلى إقليمي البنجاب (أكثر من 37 ألف حالة) والسند (أكثر من 36 ألف حالة).

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد أعلن عن خطة للتخفيف تدريجيا من القيود الصارمة المفروضة منذ شهر ونصف الشهر في البلاد بغية الحد من انتشار العدوى.

المصدر: RT