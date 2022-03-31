الدفاع الروسية تنشر لقطات عن تدمير مواقع القوات الأوكرانية بواسطة مروحيات كا52
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الدفاع الروسية تنشر لقطات عن تدمير مواقع القوات الأوكرانية بواسطة مروحيات "كا-52"

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تنشر لقطات عن تدمير مواقع القوات الأوكرانية بواسطة مروحيات "كا-52"

موسكو ـ العرب اليوم

دمرت المروحيات الضاربة من طراز "كا-52" التابعة للقوات الروسية، معاقل محصنة ومواقع إطلاق نار للجيش الأوكراني.

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الدفاع الروسية تنشر لقطات عن تدمير مواقع القوات الأوكرانية بواسطة مروحيات كا52 الدفاع الروسية تنشر لقطات عن تدمير مواقع القوات الأوكرانية بواسطة مروحيات كا52



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