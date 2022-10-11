انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لمجموعة من المستوطنين يقومون بالرقص والغناء خلال توجههم لاقتحام المسجد الأقصى، وسط صيحات النساء العربيات ويظهر في الفيديو مجموعة من المستوطنين وهم يرقصون ويغنون بينما تحيط بهم نساء عربيات "مرابطات" يصرخن "الله وأكبر"، فيما تقوم الشرطة الإسرائيلية بحماية المستوطنين الذين يحتفلون فيه بـ"عيد العرش" كما ينتشر المستوطنون في منطقة حائط البراق غرب الأقصى لأداء طقوس تلمودية في ثاني أيام العيد.