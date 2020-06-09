إصابة وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني بكورونا

أكدت مصادر رسمية موريتانية إصابة وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه ولد أعمر حية بفيروس كورونا.

ويعد الوزير أرفع مسؤول موريتاني يصاب بهذا الوباء، بعد قائد أركان الدرك الذي أصيب أمس الأحد بالفيروس.

وقال المستشار الإعلامي للوزير مولاي ولد أبحيده في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن الوزير شعر بوعكة صحية أمس الأحد عندما كان يزاول عمله وأجرى اليوم فحصا ليتبين إصابته بالفيروس .

وأضاف مولاي ولد أبحيده أن الوزير بصحة جيدة.

وتجاوزت موريتانيا أمس الأحد عتبة الألف مصاب بفيروس كورونا بينما بلغت الوفيات 55 حالة.