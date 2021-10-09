أعلن الإعلام الإيراني، اليوم السبت، عن وفاة أول رئيس جمهورية بعد الثورة في إيران، أبو الحسن بني صدر، في أحد مستشفيات باريس عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وكان بني صدر قد ترك منصبه هاربا إلى فرنسا بعد اتهامه بالخيانة من قبل سلطات الثورة في الأعوام الأولى من الحرب الإيرانية العراقية، وكان يعتبر أحد أقطاب المعارضة الإيرانية في المنفى منذ ذلك الحين.