قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكراني وسط مدينة دونيتسك
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قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكراني وسط مدينة دونيتسك

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كييف - العرب اليوم

 قتلت فتاة وأصيب آخرون بجروح بالقرب من فندق دونباس بالاس ومسرح الدراما جراء القصف الأوكراني لمنتصف مدينة دونيتسك، وبحسب مصادر محلية، أطلقت القوات الأوكرانية الصواريخ باتجاه وسط المدينة وتصدت الدفاعات الجوية لأغلبها، باستثناء قذيفتين على الأقل سقطتا على الأقل أصابت مبنى المسرح. وتم إجلاء كل من حضر مراسم الوداع إلى الملاجئ.  وبلقيت فتاة واحدة على الأقل حتفها نتيجة قصف قرب فندق دونباس بالاس وسط وجود جرحى بحالات متفاوتة.   وأفاد شهود أن القذائف أصابت مبنيين سكنيين في شارع المسرح.

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قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكراني وسط مدينة دونيتسك قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكراني وسط مدينة دونيتسك



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