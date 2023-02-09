الجيش الروسي يسقط 9 مسيرات أوكرانية في منطقة بريانسك الحدودية

أسقطت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية تسع طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ليلاً منطقة ستارودوبسكي في منطقة بريانسك الحدودية الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز قوله اليوم: “إن المتطرفين النازيين الأوكرانيين هاجموا أراضي بلدية ستارودوبسكي بمسيرات، وأسقطت أنظمة دفاعاتنا الجوية جميع المسيرات الـ 9″، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.