 سلطات روسيا في سوليدار تعلن السيطرة على المدينة

قالت السلطات التي نصبتها روسيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء إنها تسيطر على سوليدار، مكررة مزاعمها السابقة بشأن بلدة تعدين الملح حيث اندلع قتال عنيف. وأضافت على تطبيق تيليجرام “حررت القوات الروسية سوليدار”.