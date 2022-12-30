ارتفاع عدد الإصابات جراء انفجارات الألعاب النارية في الفلبين إلى 41 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الإصابات جراء انفجارات الألعاب النارية في البلاد إلى 41 شخصا. وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية