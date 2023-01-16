قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 مواطنا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 15 مواطنا من الضفة الغربية. ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فتية وشابا، وهم: صالح مصطفى الخطيب، ومحمود محمد عبد الله أبو صفية، وعلي أحمد أبو صفية من قرية بيت سيرا، ويوسف محمد عودة من دير عمار غربا، وعطا غالب قاحوش من بلدة نعلين. ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين مهند تركمان، وأدهم أبو الرب، من قباطية جنوبا. ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فؤاد أمجد حدوش (19 عاما) من مخيم العروب شمالا، عقب استدعائه للتحقيق، وعكرمة محمد عمر نواجعة من بلدة يطا جنوبا.