القوات الأوكرانية تضرب جسر أنتونوفسكي في خيرسون بمنظومة هيمارس
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القوات الأوكرانية تضرب جسر أنتونوفسكي في خيرسون بمنظومة "هيمارس"

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العرب اليوم - القوات الأوكرانية تضرب جسر أنتونوفسكي في خيرسون بمنظومة "هيمارس"

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كييف - العرب اليوم

أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية نيرانها على جسر أنتونوفسكي في منطقة خيرسون من راجمات الصواريخ "هيمارس"، وسقطت ثلاثة صواريخ في منطقة الجسر.

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القوات الأوكرانية تضرب جسر أنتونوفسكي في خيرسون بمنظومة هيمارس القوات الأوكرانية تضرب جسر أنتونوفسكي في خيرسون بمنظومة هيمارس



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