مقتل ثلاثة من أفراد أجهزة الطوارئ أثناء إزالة ألغام في منطقة خيرسون الأوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا، مساء اليوم الإثنين، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه.

بدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي، حيث نفذت الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.