مقتل 3 مدنيين جراء القصف الأوكراني لأراضي جمهورية دونيتسك

أفاد مقر الدفاع الإقليمى بجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وأصابة ستة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك.

وجاء في بيان المقر: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا من يوم أمس 9 نوفمبر إلى الساعة 8:00 صباح اليوم 10 نوفمبر، قتل ثلاثة أشخاص وجرح ستة آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في كافة الأراضي المحررة.