أفاد مراسلنا بأن حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اتخذت قرارا بـ"عدم التعاطي مع أي جهود وساطة" بخصوص الحرب مع إسرائيل، إلا "بعد الثأر من العدوان والاغتيالات".