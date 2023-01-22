الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة الإسبانية وسط مدريد

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم ، في العاصمة الإسبانية مدريد، ضد حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وأفادت صحيفة يورونيوز الأوربية -على موقعها الإلكتروني- بأن المشاركين في الاحتجاج لوحوا بالأعلام الإسبانية الحمراء والصفراء، وطالبوا سانشيز بالاستقالة، بينما رفع البعض لافتات عليها صورة لرئيس الوزراء يصفه بأنه "خائن".

وقد دعت العشرات من جماعات المجتمع المدني ذات الميول اليمينية إلى الاحتجاج وبدعم من الأحزاب المحافظة؛ بما في ذلك الحزب الشعب المحافظ المعارض الرئيسي وحزب فوكس اليميني المتطرف.

وأبدت الجماعات المتظاهرة غضبها من قرار الحكومة إلغاء جريمة التحريض على الفتنة، والتي أدين تسعة من زعماء الانفصاليين منهم لدورهم في محاولة الانفصال الفاشلة لإقليم كاتالونيا في عام 2017، وتم استبدالها بجريمة تحمل عقوبة سجن أقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحافظين غاضبون أيضًا من قانون رئيسي ضد العنف الجنسي، شدد العقوبات على الاغتصاب، لكنه خفف العقوبات على الجرائم الجنسية الأخرى.